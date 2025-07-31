Российские военные, принимавшие участие в штурме села, зафиксировали там недостаток иностранного оружия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск "Восток" во время освобождения села Темировка в Запорожской области зафиксировали "моральный срыв" в ВСУ. Об этом рассказали бойцы РФ, слова которых привели в Минобороны.

"По радиоперехватам было слышно - у них полный моральный срыв. Говорят: "Вы нас на 10 суток отправили, а мы тут уже больше 40 сидим без еды и воды. Командиры сбежали", - сообщил командир роты с позывным Север.

В Минобороны также рассказали о том, как украинские войска подготовились к обороне села. "Противник заранее хорошо укрепил рубеж обороны, прикрываясь с юго-западной стороны водной преградой, а в селе были оборудованы опорные пункты и минные заграждения. Здания боевики использовали как долговременные огневые точки", - отметили в военном ведомстве.

В МО РФ также привели подробностями начала штурма Темировки. "В результате огневого воздействия артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Штурмовые группы, продвигаясь вперед, уничтожали огневые точки и опорные пункты украинских националистов", - добавили в министерстве.

В то же время российские военные, принимавшие участие в штурме села, зафиксировали там недостаток иностранного оружия. "В Темировке западного оружия стало меньше. Либо поняли, что наше сильнее, либо просто поставки закончились" - рассказал заместитель командира батальона с позывным Шах.

Об освобождении Темировки в Минобороны РФ заявили 29 июля. Со взятием села порядка 5 км административной границы РФ перешли под контроль российской армии.