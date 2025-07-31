Правила теперь также действуют для выплат членам семей граждан из перечисленных категорий

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, получившим ранения на специальной военной операции, добровольцам и членам семей погибших бойцов составит до 30 дней. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь выплаты будут направлены в течение 30 дней с момента получения документов, необходимых для принятия решения о начислении выплат. Кроме того, в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет 30-дневного срока начинается с момента получения судебного решения по таким спорам.

Аналогичные условия распространили и в отношении страховых выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, полицейским, таможенникам, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и Росгвардии, которые были ранены при исполнении служебных обязанностей.

Помимо этого, правила теперь также действуют для выплат членам семей граждан из перечисленных категорий, если застрахованный погиб во время исполнения служебных обязанностей или от ранений и болезней, полученных на службе.