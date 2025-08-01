Экипаж нанес удар авиационными ракетами по разведанным целям противника, отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Вертолет Ка-52М армейской авиации уничтожил находившийся в лесистой местности личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по докладу авианаводчика личный состав ВСУ был уничтожен. Уточняется, что после выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.