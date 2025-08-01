Ситуация у населенного пункта "сложная, но контролируемая", отметил эксперт

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки около 20 раз пытались контратаковать у Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины. По характеру действий противника можно однозначно говорить о том, что Киев попытался точечно нанести поражение нашим войскам с последующим распространением данного факта в СМИ", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что ситуация у населенного пункта "сложная, но контролируемая".