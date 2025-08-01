Над регионами РФ и акваторией Азовского моря сбили 18 украинских БПЛА

Из них семь аппаратов уничтожили в Краснодарском крае

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 1 августа с 20:00 мск до полуночи 18 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"1 августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 - над территорией Краснодарского края, 4 - над территорией Воронежской области, 2 - над территорией Белгородской области. Пять БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря", - сказали в ведомстве.