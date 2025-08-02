Из них 34 аппарата уничтожили в Ростовской области

ОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 над территорией Ростовской области, 31 над территорией Краснодарского края, 12 над территорией Воронежской области, 11 над территорией Рязанской области, 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области, 4 над территорией Пензенской области, 2 над территорией Белгородской области, по 1 БПЛА над территориями Республики Крым и Липецкой области, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей", - сказали в ведомстве.