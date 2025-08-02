Министр обороны РФ напомнил о героизме "крылатой пехоты" в Великой Отечественной войне, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Состав Воздушно-десантных войск в ходе СВО действует умело и решительно, 99 человек удостоены высокого звания Героя России, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня в ходе специальной военной операции личный состав Воздушно-десантных войск действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях. За проявленные мужество и героизм 99 человек удостоены высокого звания Героя России", - говорится в поздравлении министра с днем ВДВ.

Белоусов напомнил, что героизм "крылатой пехоты" закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и других горячих точках.