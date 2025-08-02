Полковник получил награду из рук министра обороны РФ Андрея Белоусова

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Полковник Юрий Пытиков, получивший "Золотую Звезду" Героя России из рук министра обороны Андрея Белоусова, отметил, что эта награда стала оценкой "титанического труда" всего воинского коллектива.

"Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя", - рассказал Пытиков в видео, распространенном Минобороны России.

Также получивший "Золотую Звезду" подполковник Андрей Сыротюк отметил, что все его подразделение проникнуто ответственностью, и от каждого военнослужащего зависит общий успех. "Задача у нас у всех единая - принести победу нашей стране", - подчеркнул Сыротюк.

Удостоившийся звания Героя России лейтенант Владимир Королев добавил, что фронт двигается, а задачи выполняются. "Осталось дело за малым - не останавливаться, не опускать руки", - сказал он.