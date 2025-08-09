Российские бойцы также уничтожили транспортные средства, артиллерийские орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склады материальных средств противника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности российских группировок войск "Север" и "Днепр" превысили 265 солдат. Об этом заявили начальники пресс-центров двух группировок Ярослав Якимкин и Роман Кодрян.

"[В зоне ответственности группировки "Север"] ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 склада материальных средств", - заявил Якимкин.

По словам Кодряна, бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили более 75 военнослужащих, боевую бронемашину, 2 орудия полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы, а также 7 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.