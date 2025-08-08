Двое мирных жителей ранены в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Власти подконтрольной Киеву части ДНР объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 19 населенных пунктов Лиманской общины. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин.

Бойцы Северной группировки войск ежедневно уничтожают на сумском направлении по пять-шесть расчетов БПЛА ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 9 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.