МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в пятницу в социальной сети Truth Social. Это будет их первая очная встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

В четверг, 7 августа, Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.