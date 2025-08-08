Детали будут обнародованы позже, отметил президент США

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска", - написал американский лидер, отметив, что дополнительные детали будут обнародованы позже.

Ранее информацию о том, что встречу президентов России и США можно ожидать в конце следующей недели, подтвердил источник ТАСС.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял российский лидер. Беседа продолжалась около трех часов.