Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

ТАСС собрал основное о предстоящем саммите.

О месте проведения

Договоренность организовать встречу президентов РФ и США 15 августа на Аляске достигнута: "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран".

Темы саммита

Путин и Трамп обсудят долгосрочное урегулирование по Украине: "Сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса".

Кроме того, на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы РФ и США: "Просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов".

О подготовке

РФ и США посвятят ближайшие дни подготовке саммита: "Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске".

Процесс подготовки будет непростым, но им будут "активно и интенсивно заниматься".

После саммита

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории: "Соответствующее приглашение президенту США уже передано".