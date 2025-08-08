Россия и США - близкие соседи, поэтому выбор места саммита логичен, отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в Truth Social. Это будет их первая очная встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

В четверг, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.