МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Подготовка к саммиту РФ и США на Аляске 15 августа будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", - сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в Truth Social. Это будет их первая очная встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

В четверг, 7 августа, Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.