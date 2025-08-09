В Калужской области обломки сбитого БПЛА повредили фасад дома

Пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша

КАЛУГА, 9 августа. /ТАСС/. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили фасад здания в Ферзиковском районе Калужской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в местах падения всех БПЛА работают оперативные группы.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в течение прошедшей ночи с 22:41 мск 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 13 БПЛА сбиты над территорией Калужской области.