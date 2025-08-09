Слуцкий: страны ЕС пытаются помешать скорому мирному урегулированию на Украине

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что европейские политики стремятся втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы, выступающие против мирного урегулирования конфликта на Украине, активизировались в европейских странах в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Европейская партия войны мобилизует ряды в преддверии российско-американского саммита на Аляске. Владимир Зеленский в конвульсиях обзванивает [премьер-министр Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эмманюэля] Макрона, на очереди, очевидно, [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц и [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что европейские политики стремятся либо втянуть президента США Дональда Трампа в антироссийскую коалицию, либо помешать заключению мира и улаживанию украинского конфликта. Политик также добавил, что подобное развитие событий может, подорвать позиции европейских политиков, построенные на антироссийской риторике.

"Все будут решать [президент России Владимир] Путин и Трамп", - напомнил Слуцкий слова покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, добавив, что встреча 15 августа на Аляске станет событием не только для российско-американских отношений, но и для оценки роли лидеров в мировой истории.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.