Кимаковский: ВСУ начали обстреливать Константиновку для запугивания населения

Информацию об обстрелах передали местные жители, сообщил военный эксперт

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Украинские войска начали интенсивно обстреливать Константиновку для запугивания населения. Как рассказал ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский, по его данным, наиболее часто огонь ведется из Дружковки и окрестностей.

"Вооруженные формирования Украины начали акции по устрашению населения Константиновки. Город интенсивно обстреливают из минометов, артиллерии и РСЗО. Главная особенность - использование иностранных боеприпасов при таких ударах, которые наносятся в основном из Дружковки и ее окрестностей", - сказал Кимаковский.

По его словам, информацию об обстрелах передали жители этих двух городов. Позднее, как уточнил Кимаковский, факт провокаций был подтвержден другими источниками.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация долгое время складывалась также в Красноармейске и соседнем поселке Шевченко. "Они били, к примеру, из артиллерии, которая находилась на проспекте Шахтостроителей, а снаряды летели по микрорайону Шахтерскому. Всю эту информацию нам передают неравнодушные мирные жители, которые устали жить под украинским гнетом", - уточнил эксперт.