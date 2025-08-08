Американский президент Дональд Трамп "четко дало понять, что осознает, насколько это сложно", отметила директор Национальной разведки США

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард выразила осторожный оптимизм относительно перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

В эфире телеканала Fox News ее спросили, сможет ли Трамп, на ее взгляд, способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. "Я сохраняю осторожный оптимизм. Президент Трамп четко дало понять, что осознает, насколько это сложно", - ответила Габбард.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день российский лидер Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.