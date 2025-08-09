Об этом сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 97 украинских беспилотников над регионами России, из них 1 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 22:41 [мск] 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 28 - над территорией Курской области, 13 - над территорией Брянской области, 13 - над территорией Калужской области, 10 - над территорией Тульской области, 8 - над территорией Орловской области, 8 - над территорией Белгородской области, 7 - над акваторией Азовского моря, 5 - над территорией Краснодарского края, 2 - над территорией Ростовской области, 1 - над территорией Республики Крым, 1 - над территорией Московского региона и 1 - над территорией Липецкой области", - сообщили в российском военном ведомстве.