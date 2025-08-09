Виктор Кушнир также рассказал историю про командира пограничной заставы Гончаренко, который на передовой практически не появлялся, а лишь ездил в Киев за наградами

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военный ВСУ Виктор Кушнир, сдавшийся в плен в Сумской области, поддерживает удары российских войск по украинским военкоматам.

"По факту меня похитили с улицы. Я полностью поддерживаю, чтобы российские войска разбили ТЦК украинские. Они продадут мать за то, чтобы себе больше денег взять. За человека 8 тыс. гривен, а в день они могут 15-20 человек поднять, плюс зарплата 200 тыс., как на боевых", - сказал Кушнир на видео, предоставленном Минобороны России.

По его словам, он лично видел, как на улице тэцэкашники схватили медсестру, которая везла ребенка в коляске. "Ее в машину, а ребенка оставили", - поделился Кушнир подробностями отлова людей.

Военный рассказал, как после прибытия в пограничную часть дважды пытался сбежать, но каждый раз его ловили и возвращали. "Дубасили дубинками куда попало, закинули в подвал, трое суток держали в подвале. После второго раза тоже поймали, только уже шесть суток в подвале без еды и без воды", - рассказал Кушнир.

По его словам, при подготовке новобранцам давали на учебном полигоне один автомат на четыре человека. При этом каждому солдату полагалось по пять патронов.

Кушнир также рассказал историю про командира пограничной заставы Гончаренко, который на передовой практически не появлялся, а лишь ездил в Киев за наградами, отправляя при этом военнослужащих на смерть.