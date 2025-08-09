Силы ПВО поразили цели в период с 18:00 мск до 20:00 мск

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО с 18:00 мск до 20:00 мск уничтожили и перехватили над регионами РФ и Азовским морем 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 августа текущего года в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Тульской области, семь - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Краснодарского края, три - над территорией Калужской области, два - над акваторией Азовского моря, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Курской области", - сказали там.