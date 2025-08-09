Можно предположить, что американский лидер Дональд Трамп прекратит помощь Киеву со стороны Вашингтона, и Москва не ограничится только Донбассом, указал руководитель евразийской программы в Институте Куинси

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Отказ Киева от урегулирования кризиса на условиях России обусловит в будущем гораздо большие потери, говорится в статье руководителя евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоля Ливена, опубликованной на информационном портале этого аналитического центра Responsible Statecraft.

"Как сообщается, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к мирному урегулированию на Украине. Она перестала требовать безоговорочного досрочного прекращения огня, которое россияне всегда отвергали, и вместо этого предложила Москве конкретные и подробные условия", - указал он.

По его словам, "можно предположить", что тогда Трамп прекратит помощь Украине со стороны США, и Россия не ограничится только Донбассом.

"Если Украина отвергнет эти условия, она, скорее всего, лишится будущей военной и финансовой помощи США и будет вынуждена полагаться на гораздо более ограниченную помощь со стороны Европы. Даже если Украина сможет продолжить медленное отступление, а не допустит коллапса [на линии фронта], никакое мирное соглашение в будущем не принесет ей более выгодных условий", - подчеркнул аналитик.

"Что касается европейских правительств, то если они заблокируют мирное урегулирование, они тем самым возьмут на себя обязательство бесконечно поддерживать Украину без США, что вызывает все большее недовольство их собственного населения", - добавил он.

Переговоры на Аляске

Ранее американский президент сообщил, что рассчитывает на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник лидера РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча двух президентов пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

Россия неоднократно заявляла, что готова достигать целей спецоперации на Украине мирными средствами, но пока не видела встречной готовности к этому со стороны Киева и Запада. Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее отказа от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантии Киевом прав русскоязычных украинцев и уважения суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.