Российские войска поразили несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска при помощи комплекса "Искандер" нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Минобороны России опубликовало кадры удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по месту скопления личного состава и техники ВСУ в районе населенного пункта Стахорщина Черниговской области. По данным разведки, в результате нанесения удара ракетой с фугасной боевой частью по цели уничтожено несколько большегрузных автомобилей с техникой и вооружением и личный состав ВСУ, осуществлявший погрузочно-разгрузочные работы. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих", - сообщили там.