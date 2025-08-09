ВС РФ также поразили танк Т-64БВ и гаубицу Д-20 противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили в районе Новоконстантиновки (украинское название - Перше Травня) и Яблоновки Сумской области при трех безуспешных атаках ВСУ 60% личного состава штурмовых групп противника. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник трижды безуспешно пытался атаковать позиции морпехов и десантников группировки войск "Север", все три попытки сорваны. Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали о переброске подразделений более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта на сумское и харьковское направления. Силовики также сообщали, что ВСУ снизили интенсивность контратак, но не оставляют попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке.