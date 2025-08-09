Председатель комитета СФ по международным делам отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не случайно продолжает говорить о сломе отношений с Москвой навсегда

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нервозная реакция ЕС на саммит РФ и США показывает, насколько Брюссель погрузился в русофобию, поэтому от него следует ждать попыток помешать урегулированию на Украине и усугубить кризис. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Нервозность, с которой в столицах Евросоюза восприняли новость о предстоящей 15 августа встрече на Аляске лидеров России и США, показала, насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию", - написал Карасин в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие дни произойдет поединок направленных на решение кризиса на Украине подходов "с попытками обострить и углубить его".

Кроме того, сенатор отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не случайно продолжает говорить о сломе отношений с Москвой навсегда, также активно паразитирует на этой теме и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. "Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - пояснил он. По свидетельству Ушакова, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков. "Соответствующее приглашение президенту США уже передано", - заявил помощник российского лидера.