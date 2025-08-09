ВСУ от действий группировки "Восток" за сути потеряли более 255 военных

Российские бойцы также уничтожили 7 терминалов Starlink, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, склад материальных средств и 12 пунктов управления БПЛА противника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки уничтожили более 255 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 7 терминалов Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 255 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, склад материальных средств, 7 станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Яковлев.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка и орудие полевой артиллерии ВСУ.