Российские военные отработали в том числе переход из наступления в оборону и борьбу с воздушным противником, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Военнослужащие по контракту штурмовых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели тренировку по зачистке опорного пункта противника с использованием снаряжения для пейнтбола. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" провели тренировку зачистки опорного пункта противника с использованием снаряжения для пейнтбола на одном из тыловых полигонов зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что военные отработали элементы штурмовых действий, в том числе переход из наступления в оборону, порядок проверки взятого опорного пункта и борьбу с воздушным противником.

Кроме того, инструкторский состав постарался максимально близко воспроизвести обстановку реальных боевых действий, для чего были применены различные средства имитации - дымы, страйкбольные ручные гранаты и сбросы с квадрокоптера.

Также для контрактников провели занятия по ориентированию на местности и тактической медицине. "Каждый военнослужащий отрабатывает свои действия до автоматизма, и только после завершения полного курса обучения они отправляются на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач", - подчеркнули в министерстве.