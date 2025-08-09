В подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей проходят митинги из-за большого количества пропавших без вести украинских солдат и принудительной мобилизации, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Две отдельные бригады морской пехоты ВСУ - 35-я и 36-я - понесли большие потери, их родственники выходят на митинги. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там рассказали, что в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей проходят митинги из-за большого количества пропавших без вести солдат ВСУ и принудительной мобилизации.

"Как правило, на демонстрации выходят отчаявшиеся женщины: жены, матери, сестры. Митинги в связи с контингентом довольно спокойные. Как правило, женщины несут плакаты с именами безвестно пропавших, портреты, иногда - знамена частей, в которых потерь было особенно много, например, 35-я и 36-я обрмп ВСУ", - сказал собеседник агентства.

На Украине регулярно проходят митинги недовольных родственников солдат ВСУ. Жители требуют вернуть им сыновей, находящихся в плену или пропавших без вести. Наиболее масштабные состоялись в Виннице, Запорожье, Николаеве, Одессе, Кролевце Сумской области. Также протесты прошли во Вроцлаве в Польше.