Глава военного ведомства отметил, что личный состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в военном ведомстве РФ.

"Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов", - сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что личный состав дивизии, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.

"Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине", - подчеркнул Белоусов.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих дивизии за верность присяге и успешное выполнение боевых задач, а также выразил уверенность, что их стойкость, упорство и профессионализм обеспечат безопасность рубежей государства.