Погибших признают пропавшими без вести, чтобы экономить средства на выплатах за гибель военнослужащего, рассказал собеседник агентства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Родственники военнослужащих ВСУ, числящихся пропавшими без вести, требуют сменить им статус на погибших или взятых в плен. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

Там отметили, что на подконтрольных Украине территориях Херсонской и Запорожской областей проходят митинги, на которые в основном выходят отчаявшиеся жены, матери, сестры.

"Требования у митингующих вполне адекватные: предпринять действия, чтобы статус пропавшего изменился на пленного или погибшего, так как других исходов быть не может", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ни для кого не секрет, зачем погибших признают пропавшими без вести. Это позволяет экономить средства на выплатах за гибель военнослужащего, так как по без вести пропавшим выплат не предусмотрено, и практически всегда погибший попадает именно в эту категорию.