ВСУ при помощи БПЛА атаковали частные дома села Верхние Криницы в Запорожской области, погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Администрация США сумела достичь значительного прогресса на переговорах по урегулированию украинского кризиса с представителями Киева и союзниками по НАТО в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент американского портала Axios Барак Равид.

Вооруженные силы Украины за сутки восемь раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

