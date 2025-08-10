Пострадавших нет, сообщил губернатор края Владимир Владимиров

СТАВРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Атаки беспилотников на территории Ставрополя и Невинномысска отразили силы ПВО во время самого продолжительного режима беспилотной опасности в регионе. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за все время. Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет. Благодарю службы ПВО за работу", - написал Владимиров в Telegram-канале.