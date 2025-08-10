Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России

Над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря было уничтожено по шесть беспилотников

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО с 8:30 до 11:30 мск уничтожили 19 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в МО РФ.

"10 августа в период с 8:30 мск до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по шесть БПЛА - над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Орловской области и по два БПЛА - над территориями Калужской и Брянской областей", - сообщили в российском военном ведомстве.