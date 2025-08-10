"Купол Донбасса" за неделю предотвратил 799 атак украинских БПЛА

Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 441 беспилотник, над Горловкой - 358

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике 799 атак украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 441 беспилотник, над Горловкой - 358", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Горловка продолжает подвергаться массированным налетам FPV-дронов с самодельными взрывными устройствами, также зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА на западных окраинах Донецка.