Бывший помощник президента США по национальной безопасности отметил, что мирный план американского лидера может первым оказаться на столе переговоров

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа даст преимущество российскому лидеру в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) позволил Путину получить преимущество первого хода, поскольку его мирный план первым окажется на столе [переговоров]. Из заявлений Трампа следует, что, по его мнению, [Владимир] Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина уступила территории", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией.