В совместной декларации также говорится, что "дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы"

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Лидеры ЕС призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с РФ "только в условиях перемирия" и "защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы". Об этом говорится в совместной декларации главы Еврокомиссии и лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. В заголовке документа прямо говорится, что он принят "в преддверии планируемой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина".

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы. Мы считаем, что эти жизненные интересы должны включать потребность в прочных и достойных доверия гарантиях безопасности Украины", - говорится в документе. Европейские лидеры утверждают, что "значимые переговоры" якобы "могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий".