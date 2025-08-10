Системы противовоздушной обороны также поразили шесть снарядов HIMARS

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 2 ракеты "Нептун", 6 снарядов HIMARS и 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 3 управляемые авиационные бомбы, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 76 185 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 519 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 360 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 418 единиц специальной военной автомобильной техники.