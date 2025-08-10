Марочко заявил, что Киев нарастил удары по Сватову в ЛНР

В Сватовском муниципальном округе "есть очень сложные участки" фронта, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины в эту неделю нарастили удары по Сватову Луганской Народной Республики для дальнейшего наступления на этом участке фронта. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Увеличение ударов по Сватову может быть связано с тем, что украинские боевики таким образом подготавливают плацдарм для продвижения на данном направлении. Дело в том, что сейчас очень серьезно нужно относиться к любым провокациям со стороны украинских боевиков, поскольку именно в летне-осенний период они могут воспользоваться погодными условиями для точечных ударов и заявлений о каких-то перемогах", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в целом в Сватовском муниципальном округе ЛНР "есть очень сложные участки" фронта - российские бойцы активно сопротивляются с давлением со стороны ВСУ. "Сейчас я бы очень серьезно отнесся к сватовско-кременскому участку, поскольку украинские боевики, судя по характеру действий, здесь явно что-то планируют", - считает Марочко.

В эту неделю ВСУ существенно нарастили число ударов по Сватову: город неоднократно попадал под налеты вражеских беспилотников. Есть погибшие и раненые мирные жители.