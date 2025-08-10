Из них 11 аппаратов уничтожили в Тульской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, 7 БПЛА - над территорией Брянской области, 5 БПЛА - над территорией Орловской области, 2 БПЛА - над территорией Калужской области и по одному БПЛА - над территориями Московского региона и Рязанской области", - сказали в Минобороны.