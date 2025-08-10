Цель поразили при помощи двух ударных FPV-дронов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" взорвали FPV-дронами бронемашину HMMWV в районе села Подольское в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Десантные подразделения Южной группировки войск в ходе боевой работы ударом FPV-дрона в районе н.п. Подольское Донецкой Народной Республики уничтожили бронемашину HMMWV противника", - говорится в сообщении.

Цель была уничтожена с помощью двух ударных FPV-дронов. Первый дрон прямым попаданием в лобовую часть техники вывел ее из строя, а второй взорвал бронемашину.