Из них 11 уничтожили над Брянской областью

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 26 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 августа текущего года в период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Брянской области, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, три БПЛА - над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА - над территориями Рязанской и Белгородской областей", - сказали там.