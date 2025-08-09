Есть также небольшое продвижение с направления Зеленой Долины в ДНР, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Российские подразделения заняли новые рубежи и позиции в населенном пункте Среднее и продвинулись у Зеленой Долины в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В населенном пункте Среднее наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции. Также есть небольшое продвижение с направления Зеленой Долины", - сказал он.

7 августа Марочко сообщал ТАСС, что продвижение сил РФ у Зеленой Долины позволило начать бои за освобождение соседнего Шандриголово в ДНР.