Также были выведены из строя несколько антенн комплекса Starlink ВСУ, добавили в Минобороны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ударные беспилотники группировки войск "Восток" уничтожили несколько гексакоптеров ВСУ в районе поселка Камышеваха в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных БПЛА группировки войск "Восток" в районе населенного пункта Камышеваха уничтожили несколько гексакоптеров противника", - информировали там.

Кроме того, добавили в ведомстве, точными сбросами с беспилотников выведены из строя несколько антенн комплекса Starlink, применяемых военными ВСУ для управления тяжелыми гексакоптерами.