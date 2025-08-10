В российских силовых структурах сообщили, что мужчина в порядке

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Состояние взятого в плен российскими военными 23-летнего наемника ВСУ из Вьетнама нормальное. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Ранее телеканал RT сообщил, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен вьетнамского наемника ВСУ на краснолиманском направлении.

"23 года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное", - сказал собеседник агентства.

У пленного был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. Туда набирают наемников из разных стран. Как отметил сам военнопленный, он последний, кто остался в живых после удара российской армии по позициям его подразделения.

Ранее ТАСС со ссылкой на украинского пленного сообщал, что в ВСУ прибывают наемники из Ирландии, Колумбии, Польши, Японии, США и Германии.