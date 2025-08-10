В Минобороны России отметили, что удар был нанесен на константиновском направлении в районе села Свято-Покровское

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" взорвали дроном опорный пункт ВСУ с военными 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на константиновском направлении СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск была вскрыта огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". В результате точного удара артиллерии и FPV-дронов опорный пункт противника был уничтожен", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен на константиновском направлении в Донецкой Республике в районе села Свято-Покровское.

Штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейс" известна приверженностью нацистской идеологии. В боях против данной бригады российские военные неоднократно находили в зачищенных опорных пунктах символику фашистской Германии, пришитую к украинскому флагу, или вышивку герба Украины на стягах Третьего рейха.