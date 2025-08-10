Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Полтавки и Русинова Яра

Глава ДНР подчеркнул, что Вооруженные силы России полностью контролируют обстановку по всей линии боевого соприкосновения в республике

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Подразделения ВС РФ продвигаются в районе Полтавки и Русинова Яра на константиновском направлении в ДНР, несмотря на сложные бои, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Константиновское направление. Здесь мы видим, что освобожден населенный пункт Яблоновка, также есть продвижение в районе Полтавки, Русинова Яра. Также мы фиксируем успехи в районе населенного пункта Щербиновка. Сложные достаточно бои, однако российские войска держат ситуацию под контролем", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ полностью контролируют обстановку по всей линии боевого соприкосновения в ДНР.