Большие потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ВСУ пропадают без вести у Юнаковки Сумской области целыми взводами, пытаясь остановить продвижение группировки "Север". Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ любой ценой пытается остановить продвижение группировки "Север" в Юнаковке и окрестностях. Согласно сообщениям из соцсетей родственников военнослужащих ВСУ, украинские солдаты пропадают без вести целыми взводами. Большие потери несет 71-я отдельная егерская бригада ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в силовых структурах, ВСУ пытаются безуспешно прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки в Сумской области, идут тяжелые бои. Ранее силовики сообщали ТАСС, что вторая рота 1 -го батальона 95-й бригады ВСУ почти полностью пропала без вести в районе Юнаковки. По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Юнаковка является важным логистическим центром ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Суджанским районом Курской области.