В этом районе для украинских войск сложилась критическая ситуация, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в район Тихого Харьковской области подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады (омпбр) ВСУ, которые не успели восстановить боеспособность. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В район Тихого украинское командование перебросило на направление не успевшие восстановить боеспособность подразделения 58-й омпбр", - сказал собеседник.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что критическая ситуация для подразделений ВСУ складывается и на востоке города в районе Тихого, где в окружение могут попасть сразу несколько подразделений противника.