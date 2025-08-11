Пленный из ВСУ считает бесполезным обращаться к Зеленскому с просьбой об обмене

Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинский военнослужащий, стрелок 129-й бригады теробороны Александр Гарбуз попросил Владимира Зеленского обменять его из российского плена, хотя считает это бесполезным. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Хотел бы вернуться на Украину. Мне кажется, [обращаться] бесполезно. Зеленский Владимир Александрович, прошу Вас, обменяйте меня, пожалуйста", - сказал Гарбуз.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался. Как сообщил ТАСС источник в военно-дипломатических кругах, среди пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них - солдаты и матросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это чудовищная история и полная аморальность.